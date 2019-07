Moskwa: biją dla przykładu

W trakcie brutalnego rozbijania 20-tys. manifestacji pod siedzibą władz miejskich Moskwy policja zatrzymała 1074 osoby, a szereg zostało wezwanych na przesłuchania. Zgromadzenie było nielegalne, bo zdaniem mera Moskwy Siergieja Sobianina „zagrażało bezpieczeństwu” stolicy, a lider opozycji Aleksiej Nawalny, który wzywał do protestu, dostał 30 dni aresztu (a stamtąd trafił do szpitala). Poszło o licznych kandydatów antyputinowskiej opozycji, którzy pod rozmaitymi pretekstami nie zostali dopuszczeni na listy we wrześniowych wyborach lokalnych.