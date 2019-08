WŁOCHY: Dwa kraje w jednym

To dobry materiał do rozważań na wakacyjne podróże po Włoszech. Z jakiego powodu – zjednoczone ponad 150 lat temu – pozostają tak widocznie podzielone na dwie tak różne części?

I znów powtórzył się schemat włoskiej polityki. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego północ zagłosowała na skrajnie prawicową Ligę Matteo Salviniego, a południe na populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd. Taka dwubiegunowość to nic nowego. Gdy w 1946 r. spytano Włochów w referendum, co sądzą o utrzymaniu monarchii, 54 proc. obywateli zażądało republiki, przy czym przewagę republikanom dała północ, podczas gdy południe pozostawało wierne dynastii sabaudzkiej. Później południe regularnie głosowało na partię chadecką, natomiast północne regiony Emilii-Romanii, Toskanii, Umbrii oraz Marchii Ankońskiej, nazywane zona rossa, na opak, popierając partię komunistyczną.