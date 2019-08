Tunel pod Bałtykiem

Estończycy od początku przemian podkreślali bliskość do Skandynawii, próbując zerwać wschodnioeuropejską etykietkę. Teraz może im to ułatwić tunel FinEst (z ang. najlepszy), który ma połączyć Tallin i Helsinki. Pomysł trasy kolejowej pod Zatoką Fińską pojawił się już w latach 90., ale brakowało funduszy. W tym roku idea odżyła za sprawą Petera Vesterbacka, jednego z najbogatszych Estończyków, twórcy słynnej gry wideo „Angry Birds”. Wiosną pokazał on plany budowy 103-kilometrowego połączenia, w tym dwóch sztucznych wysp na Zatoce.