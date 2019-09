Politykę brytyjską oraz brytyjskie społeczeństwo przeorał głęboki spór; te rany nie zabliźnią się przez dekady.

Nie chcę być monotematyczny, ale tego, co dzieje się w polityce brytyjskiej, nie było tu od prawie stulecia. W ciągu kilku dni rząd stracił większość, dokonał czystki w partii rządzącej i poległ przy próbie rozpisania nowych wyborów. Przy czym zamiast wzmocnić swą pozycję negocjacyjną wobec Brukseli, premier Johnson stał się adresatem ustawy, która dyktuje mu wystosowanie wniosku do Rady Europejskiej o przeciągnięcie brexitu, jeśli do połowy października nie osiągnie nowego porozumienia dotyczącego wyjścia.