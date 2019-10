USA: Pałacowy pucz?

W polityce, jaką dotąd znaliśmy, sprawa wydaje się oczywista. Oto prezydent USA składa propozycję nie do odrzucenia prezydentowi Ukrainy: chcecie pomocy amerykańskiej, to pomóżcie mi zebrać haki na mojego rywala w przyszłorocznych wyborach. Wygląda to gorzej niż Watergate, gdy prezydent Richard Nixon nielegalnymi metodami też gromadził materiały przeciw oponentom, ale nie korzystał ze wsparcia zagranicy. Dlatego demokraci zainicjowali procedurę impeachmentu Donalda Trumpa, oskarżając go o rażące nadużycie władzy.