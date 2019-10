Chińskie megalotnisko

Flygskam, flying shame, wstyd, że się lata samolotem, raczej nie dotarł jeszcze do Chin. Jest duma. W ramach bogatych obchodów 70-lecia ChRL przewodniczący Xi Jinping osobiście otworzył nowy pekiński port lotniczy Daxing, w południowej części aglomeracji, 46 km od placu Tiananmen. Stare stołeczne lotnisko Pekin, otwarte w 1958 r., dziś drugie po Atlancie co do liczby obsługiwanych pasażerów, pękało już w szwach, obsługując ponad 100 mln podróżnych. Daxing, lotnisko jednoterminalowe projektu gwiazdy architektury Zahy Hadid (zmarłej trzy lata temu), ma w 2025 r.