Rozmowa z Ołehem Sencowem o tym, jak reżim Putina dusi Ukraińców i Rosjan

Reżim Putina w podobnym stopniu dusi Ukraińców i Rosjan, opowiadał podczas rozmowy w Kijowie Ołeh Sencow, ukraiński reżyser filmowy i polityczny więzień putinizmu.

WIKTORIA BIELIASZYN: – Co trzeba wiedzieć o rosyjskim więzieniu?

OŁEH SENCOW: – Każde więzienie jest złe. Fatalnie jest być więźniem we Francji, w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w Rosji, ale rosyjskie jest złe również dlatego, że więźniów traktuje się w nim jak bydło. Nikt nie podchodzi tam do ciebie jak do człowieka. W czasach łagrów zadaniem systemu było złamanie więźnia. Dzisiaj nikt już w rosyjskich więzieniach nie marznie ani nie głoduje, ale przemoc ze strony strażników nadal jest powszechna.