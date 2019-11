Uwaga: Dziecko w samochodzie

Od 7 listopada wszedł w życie we Włoszech obowiązek instalowania alarmów, które dźwiękiem, światłem i wibracją sygnalizowałyby, że w opuszczanym przez kierowcę samochodzie pozostało zapięte w foteliku dziecko. Takie urządzenia powinny, pod karą mandatu (od 81 do 326 euro) i utraty 5 punktów, znajdować się we wszystkich samochodach, które przewożą dzieci do lat 4. Ta nowa legislacja to skutek kilkunastu przypadków lekkomyślnego pozostawiania śpiących dzieci w samochodzie, z czego dwa zakończyły się tragicznie.