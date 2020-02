KUBA: Lekarze – towar eksportowy

Kraj

Potencjał kontrkandydatów Dudy

Duda może wygrać już w pierwszej turze, choć to najmniej prawdopodobny scenariusz. Kidawa-Błońska ma najwięcej do zyskania, ale i do stracenia. Głównym kandydatem na czarnego konia wyborów prezydenckich będzie natomiast Kosiniak-Kamysz.