Zwycięzca koronawirusa premier Boris Johnson chciałby zostać nowym Churchillem. Ale coraz bliżej mu do Berlusconiego.

Premier Johnson wyszedł z londyńskiego szpitala św. Tomasza w Wielką Sobotę. A mógł się wstrzymać jeden dzień – to by dopiero była historia. Na intensywnej terapii spędził trzy noce, ale oficjalnie nie był podłączony do respiratora. Na razie odpoczywa w Chequers, letniej rezydencji brytyjskich premierów. W ramach rekonwalescencji, jak podaje jego kancelaria, 55-letni następca Winstona Churchilla obejrzał już m.in. takie filmy jak „Kevin sam w domu” i „Władca Pierścieni”.