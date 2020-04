USA: Rozmyślania lekarza z Manhattanu

Doktor Wojciech Pałka, lekarz na Manhattanie, nie może opuścić duszących się ludzi. On jest przecież od tlenu.

Central Park, który doktor od trzech dekad pokonuje pieszo w drodze do kliniki, jest tej wiosny zjawiskowy. Jakby intensywniejszy w odcieniach zieleni, czystszy, cichszy. I smutny. Nieprzyzwyczajonych do braku zgiełku, podobnie jak doktor spieszących do pracy, z zamyślenia wyrywają dźwięki karetek. Czasem pod stopami przefrunie foliowa rękawiczka.

Przekraczając śluzę Lenox Hill, elitarnego szpitala w centrum Manhattanu, gdzie praktykuje jako międzynarodowej sławy chirurg pulmonolog – eksperymentator, pionier – doktor zaczyna typowy dzień na pierwszej linii konfrontacji z wirusem.