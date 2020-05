UKRAINA: Rok Zełenskiego

Prezydent Wołodymyr Zełenski pierwszy rok urzędowania może uznać za udany głównie z jednego powodu: nie okazał się ani Janukowyczem, ani Poroszenką.

W oczach ukraińskich sceptyków wiele z jego sukcesów wynika nie z tego, co robi, ale z tego, czego nie robi.

Rok temu nad Dnieprem fikcja ekranu stała się polityczną rzeczywistością. Telewizyjny komik i producent Wołodymyr Zełenski został zaprzysiężony na szóstego prezydenta Ukrainy. Wtedy powiedział, że „każdy z nas jest Ukraińcem”. Potem obiecał jeszcze wiele rzeczy, dziś jednak z tamtych słów trudno go rozliczać, bo były mglistymi hasłami. Można się natomiast zastanowić, czy rzeczywiście dziś w Ukrainie każdy jest Ukraińcem. I czy dla każdego oznacza to to samo.

Podróżując do Lwowa, a nawet do Kijowa, można ulec wrażeniu, że wszyscy popierali rewolucję godności z 2014 r.