Pandemia uwięziła ponad miliard mieszkańców Indii i zaostrzyła podziały. Najbiedniejsi nie mają co jeść, umierają w pieszej wędrówce do domów.

Hindusi nie dostali czasu, by się przygotować. Największa izolacja w dziejach została ogłoszona z dnia na dzień. Premier Narendra Modi powiedział w telewizji 22 marca: „Zapomnijcie, co znaczy wyjść z domu”. Później doprecyzował, że małe sklepy spożywcze i apteki pozostaną jednak otwarte. Ale to niczego już nie zmieniło – wybuchła panika, jaką może odczuwać ludne społeczeństwo nagle postawione przed widmem głodu.

Indie mają ok. 400-milionową klasę średnią. Pozostałe 900 mln żyje z dnia na dzień, co najmniej 300 mln – poniżej granicy ubóstwa, za mniej niż 2 dol.