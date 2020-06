USA: Z jakim Trumpem spotka się Duda

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu to ukoronowanie amerykańsko-polskiego sojuszu, który bez Donalda Trumpa nie będzie miał racji bytu.

Gdy zamykaliśmy ten numer POLITYKI, spotkanie było umówione na środę 24 czerwca. Andrzej Duda jako pierwszy światowy lider miał odwiedzić Biały Dom po przerwie spowodowanej pandemiczną kwarantanną. Termin wizyty – na cztery dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich – wywołał zarzuty o niedopuszczalną ingerencję Waszyngtonu w polską politykę. Z drugiej strony, trudno jednak winić Dudę, że skorzystał z zaproszenia. Tylko czy prezydent Polski na pewno wie, kto go zaprosił?

O ile jakimś sposobem Białemu Domowi nie udało się zablokować publikacji, 23 czerwca pierwsze egzemplarze wspomnień Johna Boltona „The Room Where It Happened” (Pokój, w którym to się wydarzyło) trafiły do czytelników.