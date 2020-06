TAJWAN: Zalani przez fake newsy

Żaden kraj nie mierzy się z obcą dezinformacją o takim nasileniu jak Tajwan. Mieszkańców wyspy ratuje jednak to, że sami sobie nie ufają.

Na zdjęciu widać płonący pałac prezydencki w Tajpej. Wojsko przejęło kontrolę nad stolicą Tajwanu, głosi wpis na Facebooku, a „rząd pali ludzi, którzy złapali koronawirusa”. Oczywiście, wszystko to nieprawda. Na Twitterze ten sam użytkownik, „Sun Xiaochuan” (to pseudonim chińskiego vlogera, który popularność zbił na streamingu gier wideo), dzieli się fałszywymi zdjęciami zmarłych na COVID-19, przekonując, że w południowym mieście Tajnan ich ciała są wrzucane do rzeki.

Żaden kraj na świecie nie mierzy się z dezinformacją obcego pochodzenia w takim stopniu jak Tajwan – donosił już w 2019 r.