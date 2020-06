Widmo głodu w Syrii. Amerykańskie sankcje zaostrzają kryzys

Według ONZ ponad 80 proc. z 17,5-milionowej ludności Syrii pogrąża się w biedzie. Imran Riza, urzędnik oenzetowski z Damaszku, cytowany przez „Financial Times”, mówił, że takich obrazów jeszcze nie widział: syryjskie dzieci zasypiają głodne, bo rodziny nie mogą sobie pozwolić na kupno jedzenia.

Zobaczyłem z daleka dwójkę dzieci bawiących się w koszu na śmieci – opowiada Mohammad, Syryjczyk, który mieszka w południowo-zachodniej Syrii. – Podszedłem do niego i zacząłem tłumaczyć, że to złe miejsce na zabawę. Nie bawimy się, odpowiedziały. Szukamy skórek od pomarańczy, żeby mama mogła nam je podgrzać na ogniu. Myślałem, że pęknie mi serce. Nie mogłem nic im dać. Sam nie mam nic – mówi.

Mohammad jest ojcem trójki dzieci, czwarte jest w drodze. Razem z żoną mieszkają w małym wynajmowanym pokoju – ich dom został zbombardowany. Najpierw pracował w rolnictwie, potem jako budowlaniec. Dziś nie może pracować wcale. Tak zwany Akt Cezara, czyli nowe amerykańskie sankcje na Syrię, niesie za sobą ograniczenia gospodarcze, które dotknęły m.in. sektor budowlany, a tym samym rodzinę Mohammada i innych, zmęczonych wojną Syryjczyków.

Głód coraz bliżej

9,3 mln mieszkańców tego kraju, a więc ponad połowa populacji, ma ograniczony dostęp do żywności. Ceny jedzenia drastycznie rosną, a wartość funta syryjskiego spada. – Pensja pracownika wynosi 50 tys. funtów syryjskich. To tak, jakbyś za 15 dol. miała utrzymać całą rodzinę – mówi Mohammad. Światowy Program Żywnościowy podaje, że ceny żywności w ciągu jednego tylko roku podwoiły się, osiągając najwyższy poziom w historii. Kilogram cukru kosztuje dziś 3 tys. funtów syryjskich. Kilogram herbaty 30 tys. To może wystarczyć na utrzymanie maksymalnie przez trzy dni.

Kryzys gospodarczy wywołany jest przez trzy inne kryzysy: konflikt Baszara al-Asada ze swoim kuzynem Ramim Makhloufem, najbogatszym Syryjczykiem, kontrolującym 60 proc. gospodarki Syrii; kryzys bankowy w sąsiednim Libanie; od 17 czerwca kryzys wywołany sankcjami nałożonymi przez USA, które mają wymóc na syryjskim reżimie koniec brutalnej wojny z narodem syryjskim. „Sankcje grożą odcięciem zastrzyków gotówki z darowizn i przekazów pieniężnych, które utrzymają kraj na powierzchni” – mówił dla CNN analityk z Syrii Karam Shaar. „O ile reżim syryjski nie zaakceptuje negocjacji, przewiduję głód i będzie to okropne” – podsumował. Najwyższą cenę zapłacą cywile.

Miliony wewnętrznych uchodźców

Trudną sytuację gospodarczą kraju wzmogła jeszcze pandemia. Baszar al-Asad apelował: „Pozostańcie w domach!”. Tymczasem znaczna część obywateli swoich domów dawno już nie ma. 40 proc. powierzchni Syrii została zrównana z ziemią. Rodziny uciekają przed bombardowaniami, próbując znaleźć tymczasowe schronienie do życia. Często znajdują je blisko linii frontu czy w przepełnionych obozach w północno-zachodniej części kraju, gdzie kilka miesięcy przed ogłoszeniem pandemii wirusa SARS-CoV2 wybuchł kryzys humanitarny.

Według ONZ ponad 80 proc. z 17,5-milionowej ludności Syrii pogrąża się w biedzie. 61 proc. gospodarstw domowych w północno-zachodniej Syrii nie ma wystarczających środków, aby zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe. Częstość występowania ostrego niedożywienia wśród dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy wzrosła z 1 proc. w kwietniu 2019 r. do 2 proc. w maju 2020 r. Prawie jedna trzecia syryjskich dzieci cierpi na przewlekłe niedożywienie.

Przemoc nie tylko ekonomiczna

Mimo zawieszenia broni (6 marca) mieszkańcy północno-zachodniej Syrii żyją od jednego wybuchu do drugiego: do marca w atakach bombami samochodowymi lub innymi improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi zginęło 51 osób. W czerwcu ONZ raportowało o tym, że w rejonie Afrin i Azaz w północnej prowincji Aleppo wciąż giną lub ranni zostają cywile.

W czasie pandemii wzrosła także przemoc domowa. Kobiety są zmuszane do przerywania ciąży. Zdarza się, że syryjskie rodziny wydają swoje nastoletnie córki za mąż w zamian za pieniądze. Od stycznia do marca zgłoszono 132 próby samobójcze i przypadki samookaleczeń, szczególnie wśród przesiedlonych, żyjących w najtrudniejszych warunkach. – Wyobraź sobie, że masz kilkoro dzieci i musisz każdego dnia zmniejszać wielkość porcji, mimo że wiesz, że potrzebują więcej jedzenia – mówi Mohammad. – I wiesz, że nie możecie sobie życzyć, żebyście umarli, choć śmierć od kuli trwa chwilę i trafiasz do Boga, gdzie życie jest lepsze.

– Dziś rano – zmienia temat – myślałem o tym całym złu, siedząc przed domem. I nagle podszedł do mnie 10-letni chłopiec, pytając, czy nie zgubiłem przypadkiem 10 tys. funtów. Chodził po ulicy i szukał właściciela utraconych pieniędzy. Zaprzeczyłem zdziwiony. To było dziwne, ale i niezwykłe. Ta niewinność została w naszych dzieciach, które stały się w niesprawiedliwy sposób częścią tej wojny.

***

Autorka jest rzeczniczką prasową Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.