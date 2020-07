Relacja ze spotkania z Angelą Merkel

To pierwsze od dawna spotkanie pani kanclerz twarzą w twarz z europejskimi dziennikarzami. A moment jest szczególny, to się czuje, to wisi w powietrzu.

Pretekstem spotkania siedmiu europejskich gazet z Angelą Merkel – monachijskiej „Süddeutsche Zeitung”, londyńskiego „Guardiana”, paryskiego „Le Monde”, rzymskiej „La Stampa”, madryckiej „La Vanguardia” oraz POLITYKI – jest rozpoczynająca się 1 lipca niemiecka prezydencja w Unii. Rozmowa jest od piątku dostępna w naszym wydaniu internetowym. Tu miejsce na klimat i kulisy. Pierwszy po kilkumiesięcznej przerwie wypad do Berlina to przede wszystkim skok spod nadwiślańskiego deszczu w berlińsko-brandenburski skwar.