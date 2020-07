Jak się głosuje z koronawirusem (poza Polską)

Polska nie jest jedynym krajem, który zdecydował się przeprowadzić wybory w trakcie pandemii. Do urn poszli m.in. mieszkańcy Chorwacji, Mongolii i Dominikany – w maseczkach i rękawiczkach, ale też z jasnym politycznym przekazem.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nad Wisłą przeszła do historii jako pierwsze ogólnokrajowe głosowanie w Unii Europejskiej od czasu wybuchu pandemii Covid-19. Na kolejne nie trzeba było długo czekać. Już tydzień później, kiedy w Polsce Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda przygotowywali się do wyborczej dogrywki, nowy parlament wybierali Chorwaci. W przeciwieństwie jednak do sytuacji w naszym kraju tamtejsze wybory nie były wydarzeniem od dawna zaplanowanym, jedynie przesuniętym w czasie z powodu zarazy. Nad Adriatykiem premier Andrej Plenković rozpisał je dopiero w maju, przedwcześnie kończąc poprzednią kadencję i szukając szansy na powiększenie stanu posiadania w parlamencie jego centroprawicowej partii Chorwackiej Unii Demokratycznej (HDZ).

Chorwaci poszli do urn. Ryzykownie?

Decyzja szefa rządu o przyspieszeniu wyborów była szeroko komentowana jako ryzykowna, a zagraniczna prasa nazywała ją nawet „zagraniem hazardowym” – co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Plenković i HDZ nie mieli wcale pewności, że uda im się zdobyć więcej mandatów niż poprzednio. W ostatnich dniach przed niedzielnym głosowaniem w sondażach mocno zyskiwać zaczął główny rywal centroprawicy Partia Socjaldemokratyczna. Co więcej, narastały obawy o frekwencję i bezpieczeństwo wyborów. Końcówka czerwca i początek lipca przyniosły bowiem w Chorwacji nową falę zachorowań na Covid-19. Liczba nowych potwierdzonych przypadków zbliżała się nawet do 100 dziennie, osiągając poziomy równe tym ze szczytu pandemii na przełomie marca i kwietnia.

Ostatecznie ryzykowne posunięcie Plenkoviciowi się opłaciło na obu frontach, przynajmniej na razie. Politycznie zyskał, bo jego partia odnotowała najlepszy wynik od dekady – 37,26 proc. poparcia. Przełożyło się to na 66 mandatów w 151-osobowym parlamencie, o 5 więcej niż w poprzedniej kadencji. Większości to nie dało, ale umocniło HDZ jako najsilniejsze ugrupowanie w kraju, a znalezienie koalicjanta do nowego rządu też nie powinno być dla centroprawicy większym problemem.

Zagadką pozostaje wciąż ewentualny wpływ niedzielnych wyborów na sytuację pandemiczną w kraju. W tej chwili znaczącego wzrostu zachorowań jeszcze nie widać. Może to oznaczać, że władzy udało się przeprowadzić głosowanie bezpiecznie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Pandemia może jednak wrócić z opóźnieniem, stając się widoczna w danych dopiero za kilka, kilkanaście dni.

Jeśli rzeczywiście tak by się stało, Plenkovic może znaleźć się w bardzo niewygodnym położeniu. Wcześniejsze wybory rozpisał bowiem właśnie z powodu pandemii. Liczył na to, że dotychczasowe sukcesy jego rządu w walce z koronawirusem odegrają rolę kampanijnego paliwa. Zaryzykował przedterminowe zakończenie kadencji, bo wierzył, że skuteczne zarządzanie kryzysowe przekona głosujących do zwiększenia jego mandatu. Gdyby zatem głosowanie z niedzieli doprowadziło do znacznego wzrostu zachorowań na Covid-19 wśród wyborców, zbudowane w marcu i kwietniu zaufanie społeczeństwa do jego partii mogłoby się momentalnie rozpłynąć.

Czytaj także: Wybory podczas pandemii: jak bezpiecznie oddać głos?

Mongolia – obywatele docenili rządzących

Za umocnieniem już rządzącej opcji politycznej głosowali też mieszkańcy Mongolii. Wybory z 24 czerwca wygrała tamtejsza Partia Ludowa, zdobywając aż 62 z 76 mandatów. O jej tak wysokim poparciu w dużej mierze zadecydowała – podobnie jak w Chorwacji – sytuacja pandemiczna w kraju. Według oficjalnych statystyk od wybuchu zarazy w Mongolii stwierdzono tylko 220 przypadków koronawirusa, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi zero. Brzmi imponująco, zwłaszcza jak na kraj, który dzieli długą na 4630 km granicę z Chinami, pierwszym globalnym epicentrum choroby.

Władze w Ułan Bator szybko jednak wprowadziły restrykcje, już w styczniu zamykając granicę z Państwem Środka. Podobnie było w czasie czerwcowego głosowania. Pomimo relatywnie niskich statystyk wybory odbyły się z zachowaniem jeszcze ostrzejszego niż w Europie reżimu sanitarnego. Wyborcy nie tylko musieli mieć na ustach maseczki, ale przed wejściem do lokalu wyborczego mierzono im również temperaturę – osoby z podwyższonym odczytem były odsyłane do domu. Obowiązkowe było też zachowaniu dystansu co najmniej 2 m, miejscami nawet więcej.

Oczywiście można wątpić w prawdziwość mongolskich statystyk i zakładać, że realny zakres pandemii jest tam dużo większy, a władzom brakuje po prostu zasobów, by ją dokładniej monitorować. Niemniej jednak wybory te potwierdzają pewną prawidłowość. Jeśli w kraju panuje przekonanie, że rządzący dobrze poradzili sobie z zarazą, wyborcy chętnie wynagradzają ich za to przy urnach.

Czytaj także: Restrykcje i dystansowanie społeczne uratowały miliony ludzi?

Koronawirus pogrąży rządzących w Dominikanie?

Jeśli sytuacja była jednak odwrotna, kara może być bardzo surowa. I tak najpewniej stało się w Dominikanie, pierwszym kraju w basenie Morza Karaibskiego, który zdecydował się przeprowadzić głosowanie w czasie wciąż przybierającej na sile pandemii. Dominikana jest najmocniej przez nią poszkodowanym państwem w regionie, z 38 tys. potwierdzonych przypadków. Na Covid-19 zmarło już 821 osób. Początkowo wybory nowej głowy państwa zaplanowane były tam na 17 maja, ale komisja wyborcza już w kwietniu zdecydowała o ich przełożeniu. W tej chwili, przy ponad 90 proc. policzonych głosów, wszystko wskazuje na to, że wybory z minionej niedzieli zakończyły trwającą nieprzerwanie od 16 lat dominację centrolewicowej Partii Wyzwolenia Dominikany (PLD).

Startujący z ramienia opozycji Luís Abinader uzyskał 52 proc. głosów, ogłaszając się zwycięzcą już w poniedziałek. Oficjalnych wyników ze wszystkich obwodów jeszcze nie ma, ale Gonzalo Castillo, kandydat partii rządzącej, uznał już swoją porażkę przy wyniku ledwo przekraczającym 37 proc. poparcia. Pierwsze analizy jednoznacznie wskazują, że choć Dominikana zmaga się z szeregiem problemów – w tym z kryzysem gospodarczym i rosnącą przestępczością – to decydujące dla pierwszej wyborczej porażki PLD od prawie dwóch dekad okazało się nieudolne zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii. Rząd krytykowany był za brak odpowiednio szybkiej reakcji na wybuch zarazy, nieumiejętność skutecznego wprowadzenia lockdownu i braki w zaopatrzeniu medycznym. Jak widać, koronawirus potrafi obalić nawet najbardziej stabilne partyjne konstrukcje.

Czytaj także: Drugi lockdown. Koronawirus latem wciąż groźny

Skuteczność walki z koronawirusem przekłada się na głosy

Covid-19 wciąż pozostaje tłem dla praktycznie wszystkich wyborów zaplanowanych na ten rok. W Singapurze kampania przybiera kuriozalną formę, bo kandydaci prowadzący ją już w trakcie drugiej fali zachorowań na wiecach spotykają się z wyborcami bez typowych uścisków dłoni i jakiegokolwiek kontaktu fizycznego. Obawy o bezpieczeństwo wyborów mnożą się też w Stanach Zjednoczonych, gdzie koronawirus wciąż nie wyhamował. Co więcej, eksperci szacują, że do listopadowego głosowania sytuacja może wcale nie ulec poprawie.

Tam jednak, gdzie wyborcy udali się już do urn, widać jasno, że skuteczna walka z chorobą, a przynajmniej wytworzenie takiego obrazu działa na korzyść rządzących. Jeśli się to z kolei nie udało, elektorat wyraźnie staje po stronie opozycji, nawet jeśli nie robił tego od dłuższego czasu. Warto tę prawidłowość mieć w pamięci, bo może być niezłym wskaźnikiem tego, co w najbliższą niedzielę wydarzy się w Polsce.