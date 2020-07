Kłopoty Syberii

Zmiany klimatyczne i polityczne destabilizują wschodni bezkres Rosji szybciej, niż Moskwa potrafi to ogarnąć. Może Chińczykom się uda?

Syberia przeżywa dziwny rok. Na wielkich obszarach od stycznia przeciętne temperatury są o kilka stopni wyższe od wieloletniej średniej. W czerwcu w jakuckim Wierchojańsku zanotowano 38 st. C – rekord ciepła wszech czasów dla Arktyki. Nic więc dziwnego, że płonie tundra i tajga. Władze szeregu miast, ostatnio choćby 300-tys. Jakucka, ograniczają się do zaleceń, by przed gryzącym dymem chronić się w domach. Strażacy gaszą, ale przede wszystkim ogień zagrażający miejscowościom, budynkom itd.