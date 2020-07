Nuncjusz przed sądem

Francja ustanawia ważny precedens. 75-letni abp Luigi Ventura, zawodowy dyplomata watykański, były ambasador papieski we Francji, ma stanąć przed sądem w Paryżu. Ciążą na nim zarzuty o seksualne molestowanie czterech mężczyzn. Ventura zaprzecza oskarżeniom. Chce podczas przewodu sądowego bronić swej niewinności i reputacji. Watykan pozbawił go immunitetu dyplomatycznego. Adwokatka hierarchy twierdzi, że padł on ofiarą spisku. Prawnicy jednej z ofiar widzą to inaczej: że prokuratura, kierując oskarżenie do sądu, potwierdziła zarzuty.