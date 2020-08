UE: Czy można zostać wyrzuconym z Unii

Czy można być wyrzuconym z Unii Europejskiej, nadal pozostając jej członkiem? Polska jest na dobrej drodze, by to sprawdzić.

Po lipcowym szczycie Unii wróciły pytania o polexit. Czy – jak powiedział Donald Tusk, a co już weszło do politycznego języka – o wypierpol. To w pewnym sensie zrozumiałe: niby Polska niczego na szczycie nie zawetowała, nie była zupełnie samotna. Ale gdy przyjrzeć się stanowisku Warszawy w poszczególnych sprawach omawianych na szczycie, to niemal w każdej długoczasowa trajektoria rządu PiS rozmija się zasadniczo z tą przyjętą przez większość państw: polityka klimatyczna i energetyczna, obronna, euro, nie wspominając już o poszanowaniu praworządności.