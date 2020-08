CHINY: Kłopot z miastami jednobranżowymi

W Yiwu, na wschodzie Chin, powstaje dwie trzecie dekoracji świątecznych świata. Takie monotematyczne miasta, jakich tu wiele – wyspecjalizowane w jednym produkcie – mogą mieć spore kłopoty.

Uwijający się robotnicy nie zawsze wiedzą, co produkują.

Ponad 600 firm z Yiwu oferuje wszystko to, co zwłaszcza Europejczykom i Amerykanom potrzebne jest do poczucia magii świąt w najbardziej komercyjnym wymiarze: sztuczne choinki i bombki, światełka, ozdoby i ozdóbki, renifery, sanie i rzecz jasna samych mikołajów – z plastiku bądź pluszu.

Święta w Yiwu już się zaczęły, tamtejsi wytwórcy weszli w najgorętszy okres roku. Raz, że temperatury sięgają 40 st. C, a dwa, że produkcja idzie pełną parą, by zrealizować zamówienia, które na początku października zostaną zapakowane do kontenerów i wysłane z portu w nieodległym Szanghaju w kilkutygodniowy rejs na Pacyfik i Atlantyk.