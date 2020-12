Czy można zmienić rasę? Tysiące brazylijskich polityków i działaczy dowodzi, że tak. Przynajmniej na papierze.

Slogan o Brazylii jako „demokracji rasowej” stworzyli potomkowie konkwistadorów i plantatorów, by przypieczętować na zawsze dominację białych.

Złośliwi mówią o nich kameleony. A cała rzecz, jak się wydaje, należy do gatunku kuriozów. Z pewnością są takie przypadki, warto jednak patrzeć na sprawę jak na zwiastun lub znak społecznej zmiany.

Oto 42 tys. (!) kandydatów tuż przed listopadowymi wyborami lokalnymi w Brazylii postanowiło zmienić… przynależność rasową. To aż jedna czwarta ubiegających się o reelekcję. Od 2014 r. prawo wyborcze tego kraju obliguje kandydatów do deklarowania przynależności rasowej. Można być białym (bianco), czarnym (negro), brązowym (pardo), czyli rasy mieszanej – w Brazylii znaczy to zazwyczaj posiadanie afrykańskich przodków, rzadziej rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej; można też zadeklarować się jako autochton lub żółty (Azjata).