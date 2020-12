Paszporty odpornościowe mogą okazać się najbardziej kontrowersyjnym pomysłem w nadchodzącym roku. Czy przywrócą nam normalne życie?

Wyobraźcie sobie imprezę u znajomych. Dom pełen ludzi, tańce, hulanki, swawole. Albo koncert ulubionego zespołu, wspólne zdzieranie gardła, tysiące zapalniczek w górze. A dla chętnych – pogo w błotku tuż przed sceną. Dziś wszystko to brzmi jak historie z innego świata, odległe marzenie o wolności odebranej nam dawno temu przez podstępny wirus. A gdybyśmy dostali paszport do tego lepszego świata? Przepustkę do wolności? Co oddalibyśmy w zamian?

Już wkrótce nie będą to pytania wyłącznie akademickie.