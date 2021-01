USA: Georgia – arena rewolucji

To Georgia przełamując stereotypy, pomogła wygrać Joe Bidenowi i odbić Senat. Czego oczekiwałaby w zamian?

„Georgia on My Mind” – śpiewał o niej nieśmiertelny Ray Charles i inni giganci amerykańskiego soulu. Ostatnio Georgia, stan klasycznego, głębokiego amerykańskiego Południa, od dziesięcioleci zdominowany przez Republikanów, stał się areną politycznej rewolucji. Najpierw w wyborach prezydenckich Joe Biden dość niespodziewanie pokonał tu Donalda Trumpa. A ostatnio, 5 stycznia, w wyborach uzupełniających do Senatu doszło do jeszcze większej sensacji – republikańskich senatorów Kelly Loeffler i Davida Perdue pokonali dwaj Demokraci: 51-letni czarnoskóry pastor Raphael Warnock i 33-letni filmowiec dokumentalista żydowskiego pochodzenia Jon Ossoff.