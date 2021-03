Ten południowy stan USA najpierw zamarzł, potem stracił prąd, a teraz być może zbankrutuje – oszczędzanie na infrastrukturze może być szalenie drogie.

Tamir Kalifa/The New York Times Agency/EAST NEWS

Gdyby Teksas był osobnym państwem, co się marzy wielu kowbojom, to z PKB powyżej 1,7 bln dol. – trzykrotnie większym niż Polski – zmieściłby się w pierwszej dziesiątce świata. Zatem gdy miliony Teksańczyków w połowie lutego przez pięć dni marzły po ciemku, bez dostępu do wody pitnej, trudno nie uznać tego za sensację.

Dwie fale mrozu i śnieżyc, jakie nawiedziły stan w odstępie dwóch dni, sparaliżowały sieć energetyczną. Ponad 5 mln gospodarstw domowych i tysiące przedsiębiorstw straciło elektryczność, która w Teksasie stanowi główne źródło ogrzewania.