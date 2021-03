Czy wystarczy dać Kubańczykom dostęp do internetu i Facebooka, a po ideałach rewolucji nie będzie śladu?

Malecón to prawdopodobnie najbardziej znany bulwar na całych Karaibach. Ciągnie się przez prawie 10 km wzdłuż hawańskiego wybrzeża i prowadzi od ekskluzywnych hoteli do miejskiego portu, ufortyfikowanego jeszcze przez hiszpańskich kolonialistów. Z tego, co dzieje się na Malecón i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, można wiele się dowiedzieć o sytuacji na Kubie. To tam, pomiędzy wielkimi głazami obmywanymi przez morze, całymi dniami sterczą wędkarze. Zawsze przybywa ich podczas kryzysów, które od upadku ZSRR regularnie nawiedzają wyspę.