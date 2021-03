IZRAEL: Kto jest Żydem?

To fundamentalne tytułowe pytanie nabrało ostatnio praktycznego wymiaru. A za tydzień odpowiedź na nie może również wpłynąć na wynik wyborów w Izraelu.

W nieukazującym się już francuskim miesięczniku żydowskim „Traces” arystokratyczny Olivier d’Escault de Rambonne rozwodził się nad korzyściami z „bycia gojem w diasporze”. Uważał, że jest to sytuacja nieporównanie lepsza od bycia tylko gojem lub tylko Żydem – i zadał sobie odwieczne pytanie: „Kto jest Żydem?”. W odpowiedzi mogliśmy przeczytać: „Żydzi to ci, którzy spotykają się w dwóch, trzech, siedemnastu albo pięciuset, by debatować o tym, kto jest Żydem.