Tanzania wraca do pandemii

Zmarł prezydent Tanzanii John Magufuli. Oficjalnie miał chore serce, ale opozycja sugeruje, że przyczyną mógł być koronawirus. Taka diagnoza byłaby władzy nie na rękę, skoro Magufuli ignorował zagrożenie pandemią i aktywnie szerzył covidową dezinformację. Już w czerwcu ogłosił Tanzanię wolną od koronawirusa. Zamiast do dystansu społecznego i noszenia maseczek prezydent zachęcał, by diabła choroby zwalczać modlitwą, zalecał też medycynę tradycyjną, w tym inhalacje ziołowe. W konsekwencji kraj przestał raportować przypadki covidu do WHO, nie złożył zamówień na szczepionki, zarzucił wykonywanie testów i nie ma obrazu lokalnej dynamiki epidemii.