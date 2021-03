Certyfikat do raju

Komisja Europejska przedstawiła projekt zielonych certyfikatów cyfrowych, jak zostały one nazwane, które pomogłyby przywrócić obywatelom Unii swobodę poruszania się, naruszaną na rozmaite sposoby podczas pandemii. Konsekwentnie unika się terminu „paszport”. To raczej uznawane przez wszystkie kraje Unii narzędzie, rodzaj podkładki pomagającej poszczególnym państwom podejmować decyzje. Komisja rekomenduje, aby certyfikat jak najszerzej otwierał granice, ale żadnego z państw członkowskich zmusić do tego nie może (tak jak dzisiaj Bruksela nie może ingerować w poszczególne decyzje o zamykaniu granic czy wprowadzaniu kwarantanny, a co najwyżej wyraża swoją opinię na ten temat).