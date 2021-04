WIELKA BRYTANIA: Shamima Begum – córka marnotrawna

Brytyjka Shamima Begum zgrzeszyła, walcząc po stronie tzw. Państwa Islamskiego, a teraz chce wrócić. Czy Wielka Brytania powinna Shamimę przyjąć i przebaczyć?

Ucieka z domu w 2014 r., ma 15 lat. Razem z dwiema koleżankami ze wschodniego Londynu dociera do Turcji, a stamtąd do Syrii. Są nieletnie, ale nikt ich nie zatrzymuje. Po kilku dniach w Rakce Shamima Begum bierze ślub z nieznanym jej wcześniej mężczyzną, razem chcą dołączyć do tzw. Państwa Islamskiego (PI). Dla dżihadystów to gratka: oto nowoczesne Brytyjki odrzucają wartości Zachodu i wstępują w ich szeregi. Shamima zostaje okrzyknięta jihadi bride, panną młodą dżihadu, trafia do przekazów propagandowych i na plakaty.