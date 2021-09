To cios w nasze plecy – powiedział szef francuskiego MSZ Jean-Yves Le Drian, krytykując porozumienie Australii, USA i Wielkiej Brytanii zawarte 15 września. Dzień później Francja pierwszy raz od XVIII w. odwołała „na konsultacje” swojego ambasadora w Waszyngtonie, do Paryża wrócił też francuski przedstawiciel w Canberze. W weekend francuska minister obrony odwołała spotkanie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. A wszystko to w reakcji na anulowanie przez Australię umowy na zakup 12 francuskich okrętów podwodnych o napędzie klasycznym (elektryczno-dieslowskim) na rzecz nowego, historycznego zamówienia – na osiem okrętów o napędzie nuklearnym, bazujących głównie na amerykańskiej technologii.