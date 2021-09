Wspólna wtyczka i jeden typ ładowarki dla całej Unii

Francja, która od 1 stycznia obejmuje przewodnictwo Unii, chciałaby wśród innych osiągnięć pozostawić po sobie wspólną wtyczkę do smartfona. Taki symbol unifikacji – i ukłon w stronę milionów unijnych konsumentów – bardzo przydałby się też prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, którego czeka ciężka walka o reelekcję. A pora byłaby najwyższa: pierwsze prace nad wprowadzeniem standardowego portu do zasilania telefonów komórkowych Bruksela zaczęła w 2009 r. Branża miała dokonać samoregulacji i postęp rzeczywiście nastąpił: z 30 ówczesnych typów gniazdek i ładowarek do dziś przetrwały trzy.