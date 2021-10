Awaria Facebooka, przesłuchanie w Kongresie i spadki na giełdzie

Na początku zeszłego tygodnia 3,3 mld osób z całego świata na sześć godzin straciło dostęp do Facebooka, najpopularniejszego serwisu społecznościowego, oraz do powiązanych z nim Instagrama, Messengera i WhatsAppa. Odpowiadać przestały serwery DNS (Domain Name Server), które tłumaczą łatwe do zapamiętania adresy stron internetowych na numery IP. Zniknął zatem sieciowy „drogowskaz” do serwisów firmy Marka Zuckerberga. Facebook podkreślił, że za awarię odpowiadał błąd popełniony podczas wewnętrznych prac, a nie zewnętrzna ingerencja.