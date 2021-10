Norwegia. Strzelał do ludzi z łuku, zabił pięć osób

Wiadomo już, że sprawca ataku został zatrzymany pod zarzutem dokonania zamachu. To najprawdopodobniej obywatel Danii, ale motywy, jakimi się kierował, nie są znane. Ranne dwie osoby są w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest pięć ofiar śmiertelnych.

Policja informację o mężczyźnie, strzelającym z łuku do ludzi niedaleko supermarketu w Kongsberg, dostała w środę po godzinie 18 lokalnego czasu. Podejrzanego o zamach ujęto i przewieziono na posterunek policji w Drammen. Według funkcjonariuszy pierwsze informacje wskazują na to, że działał on sam. Norweska TV2 podała, że napastnik był uzbrojony także w nóż i inne rodzaje broni.

Szefowie policji w Norwegii nakazali wszystkim funkcjonariuszom w całym kraju noszenie przy sobie broni palnej jako dodatkowy środek ostrożności. Na co dzień norweska policja policja nie chodzi uzbrojona, broń trzymana jest w komisariatach lub w radiowozach.

