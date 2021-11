Japońska księżniczka poślubiła plebejusza

Księżniczka Mako, bratanica japońskiego cesarza Naruhito, podczas skromnej cywilnej uroczystości zaślubiła Keia Komuro, 30-letniego prawnika, swojego rówieśnika. A że ten jest plebejuszem, utraciła tytuł i opuszcza dwór cesarski. Gdyby była mężczyzną, tytuły by zachowała. W kolejce do tronu też ustawiają się sami mężczyźni, mimo że 81 proc. Japończyków jest tu za równością płci (ale reformy zostały wstrzymane), jak i za tym, aby małżonkowie mogli po ślubie mieć różne nazwiska (czego do dziś nie wolno).