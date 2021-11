Diabelska sukcesja

Na francuskiej skrajnej prawicy może wkrótce dojść do przewrotu. Czy jej nowy lider Eric Zemmour za pół roku przejmie władzę w Paryżu?

Do Viktora Orbána pielgrzymują gwiazdy francuskiej skrajnej prawicy: był Eric Zemmour, pojechała też liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Jeszcze niedawno brzmiałoby to nieprawdopodobnie: pretendenci do francuskiej prezydentury pielgrzymują do Europy Środkowej, aby dostąpić medialnego namaszczenia ze strony premiera Węgier Viktora Orbána.

Pierwszy był Eric Zemmour. Szalenie popularny, 63-letni filigranowy dziennikarz to aktualnie czarny koń francuskiej skrajnej prawicy. Pojawił się w Budapeszcie pod koniec września i pochwalił pronatalistyczne pomysły premiera Węgier, ale nie tylko. Złożył Orbánowi ideologiczny hołd: „Podziwiam jego politykę, podziwiam jego opór wobec (…) wszelkiego rodzaju nacisków ze strony Komisji Europejskiej, Niemców, Emmanuela Macrona”.