Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Weekendowe noce po białoruskiej stronie granicy były relatywnie spokojne, ale – jak sugerują polskie służby – może to być przygotowanie przed kolejną próbą masowego przekroczenia pasa granicznego. Białorusini „zabezpieczają” migrantów na zimę, rozstawiają im wojskowe namioty, pomagają ścinać drzewo na opał i organizują agregaty do ładowania telefonów komórkowych. Można powiedzieć, że to cisza po burzy. I przed burzą?

Punktem zwrotnym był poniedziałek, 8 listopada, gdy głównie iraccy Kurdowie skrzyknęli się w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy.