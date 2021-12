NATO reaguje na koncentrację wojsk rosyjskich

To był gorący tydzień na linii Zachód–Rosja. Z finałem we wtorek, 7 grudnia, czyli już po zamknięciu tego numeru POLITYKI, gdy Joe Biden i Władimir Putin mieli rozmawiać przez wideołącze o ostatnich napięciach wokół Ukrainy. Przed rozmową prezydent USA zapowiadał, że nie zaakceptuje „żadnych czerwonych linii” Rosjanina, odnosząc się w ten sposób do niedwuznacznej propozycji podziału stref wpływów w Europie, złożonej przez szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa.

Kilka dni wcześniej, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw OBWE w Sztokholmie, szef rosyjskiej dyplomacji zaproponował stworzenie „nowego paktu bezpieczeństwa w Europie”, co miałoby się sprowadzać do odtworzenia zimnowojennych stref wpływów w Europie Wschodniej, w tym oczywiście zablokowania dalszego poszerzania NATO, w szczególności o Ukrainę.