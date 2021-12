Ameryka podzielona aborcją

Wygląda na to, że zdominowany przez konserwatywną większość amerykański Sąd Najwyższy ograniczy prawo do przerywania ciąży, które zagwarantował kobietom swą decyzją z 1972 r., znaną jako Roe v. Wade. Sąd deliberuje nad legalnością ustawy w stanie Missisipi, gdzie zakazuje się aborcji po 15. tygodniu ciąży, czyli wcześniej niż precedens Roe v. Wade, zezwalający na nią do 24. tygodnia, kiedy płód zyskuje zdolność do życia poza łonem matki. Werdykt ma zapaść za pół roku, ale głosy konserwatywnych sędziów sygnalizują chęć delegalizacji.