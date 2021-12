W drugi rok pandemii świat wchodził z dość powszechnym zrozumieniem dla wymagań społecznego dystansu. I z przekonaniem – alarmowała o tym w styczniu Światowa Organizacja Zdrowia – że idzie czas trudniejszy. Znalazło to potwierdzenie w szczytach zachorowań i zgonów: wiosną w Indiach, latem w Indonezji, jesienią w Europie.

Jednocześnie nie gasła nadzieja, że powrót do dawnego życia umożliwią dopiero co opracowane szczepionki. Stały się obiektem globalnego pożądania. Rządy ścigały się w ich zakupach, także dawek na zapas, co windowało ceny i wpłynęło na niepowodzenia programu dystrybucji dotowanych szczepionek wśród mniej zamożnych społeczeństw.