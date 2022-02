Koniec rygorów

Kanadę sparaliżował wielodniowy strajk kierowców ciężarówek. Konwój Wolności wziął na cel centra miast, w tym stołeczną Ottawę, drogi i przejścia graniczne, w tym to wiodące do Detroit, centrum przemysłowego leżącego po amerykańskiej stronie, gdzie doszło do przerw w produkcji w fabrykach samochodowych. To przejście graniczne odblokowano ostatecznie w niedzielę, ale sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że prowincja Ontario wprowadziła stan wyjątkowy.

Protestujących początkowo wzburzyły ograniczenia pandemiczne, w tym obowiązek szczepień dla kierowców przekraczających granicę.