Gen. Cieniuch dla „Polityki”: Putin źle ocenił sytuację

Rozmowa z gen. Mieczysławem Cieniuchem, byłym szefem Sztabu Generalnego, o tym, dlaczego Rosja jeszcze nie wygrała wojny z Ukrainą oraz co ma i czego nie ma polska armia.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Myśli pan, że to dobry pomysł, żeby załatwić sobie pozwolenie na broń i kupić karabin?

MIECZYSŁAW CIENIUCH: – Osobiście jestem za tym, żeby zbroiło się państwo, a nie indywidualni obywatele. Po to zresztą je mamy. Obrona totalna, w której każdy chwyta za broń, jest możliwa, kiedy społeczeństwo jest do tego mentalnie przygotowane i zdeterminowane. Jeśli społeczeństwo tego nie wykazuje, to pana wydatek na karabin będzie stratą pieniędzy.

Zdaje się, że ukraińskie społeczeństwo jest odpowiednio zdeterminowane.