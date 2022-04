Brazylia, kraj pogrążony w mroku. Nowa bieda i stary głód

Kraj

Jacek Bartosiak: kim jest „naczelny geopolityk” Polski

Najwyższy czas odrzucić złudzenia o wspólnocie Zachodu i szykować się do wojny z Rosją. Tezy Jacka Bartosiaka potrafią mrozić krew w żyłach. On sam to dziś „naczelny geopolityk” Polski mający setki tysięcy słuchaczy i czytelników, wśród nich samego Jarosława Kaczyńskiego. Kim jest? Ekspertem? Szarlatanem?