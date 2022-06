Trzecia wojna już trwa

Michał Fiszer, emerytowany major, pilot, komentator wojskowy polityki.pl, o tym, czy Ukraina ma szansę się obronić, a jeśli nie, czy Rosjanie pójdą dalej na zachód.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Musiała wybuchnąć?

MICHAŁ FISZER: – Musiała. Ja już w grudniu napisałem, że wybuchnie, i niestety się nie pomyliłem.

Dlatego z panem rozmawiam. Ale dalej nie wiem, dlaczego musiała?

Gdyby Rosjanie ostatecznie nie zaatakowali, musieliby ponieść olbrzymie straty. Wojna to są liczby. Wystarczyło je ze sobą poskładać. Czy pan wie, ile jest z Ułan Ude do Kijowa? Podpowiem: 6353 km. W rzeczywistości to jeszcze dalej, bo przecież linia kolejowa nie idzie jak po sznurku, a takiej formacji nie przemieszcza się na kołach.