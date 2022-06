Anne Applebaum dla „Polityki”: Rosję trzeba pokonać

Rozmowa z Anne Applebaum o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie. I dlaczego polski rząd, jeśli chce pomóc Ukrainie, musi się pogodzić z Unią Europejską.

„Obecnie jeden z poważnych problemów Ukrainy w Europie stanowi właśnie Polska, bo choć jest proukraińska, to inne kraje europejskie jej nie ufają, zwłaszcza Niemcy i Francja. Szokuje mnie, że polskie przywództwo tego nie widzi”.

MAREK OSTROWSKI: – Jak pani przeżywa tę wojnę? Pytam w końcu autorkę „Czerwonego głodu”, książki o ludobójstwie, jakiego Stalin dopuścił się na Ukraińcach.

ANNE APPLEBAUM: – Ciągle zmagam się z tym odczuciem, że historia się powtarza. Rzeczy, o których pisałam, wracają… I wiem, jak się kończą. Stąd to silne pragnienie, by ten bieg wydarzeń zatrzymać.

Nie widać oznak, by ta wojna miała się wkrótce skończyć.

Problem polega na tym, że jeśli to wszystko skończy się rosyjską okupacją jeszcze większego terytorium Ukrainy niż dotąd, to nie będzie żadnego końca wojny, tylko jej odroczenie.