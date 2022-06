Cały świat ma problem z żywnością. A to dopiero początek

Władimir Putin wykorzystuje ukraińskie zboże jak broń. Łatwo mu to przychodzi, bo globalny system żywnościowy znalazł się w rozsypce.

Siedziba główna WFP w Rzymie. To tu będzie najszybciej wiadomo, czy wkrótce czeka nas światowy głód, czy nie.

Kto kupuje jedzenie, orientuje się, że zrobiło się drogo. Cenowe rekordy to doświadczenie ogólnoświatowe. W sporej mierze odpowiadają za to walki w Ukrainie z blokadą portów, przez które eksportowano płody rolne „spichlerza Europy”, i z niepewnością tegorocznych zbiorów. Ukraina to jednak tylko jeden klocek w tej układance.

Zdaniem Davida Beasleya, dyrektora Światowego Programu Żywnościowego ONZ, stoimy u bram bezprecedensowego kryzysu. Wyższe ceny sprawią, że dodatkowe 47 mln ludzi dołączy do 276 mln tych, którzy i bez rosyjskiej agresji „maszerowali w stronę głodu”.