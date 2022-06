Petro to my. Takiego prezydenta Kolumbia jeszcze nie miała

Pierwszy raz w historii prezydentem Kolumbii został człowiek lewicy Gustavo Petro, który przekonał rodaków, że nie są skazani na sto lat samotności.

Gustavo Petro jest legendą. To nie znaczy, że wszyscy go kochają – człowiek, który przed laty przystąpił do partyzantki, musi mieć wrogów. W legalnym życiu przez 30 lat jako kongresmen i senator demaskował związki polityków z narkobiznesem i paramilitarnymi. Ci ostatni w interiorze kraju – w służbie posiadaczy ziemskich i kokainowych karteli – mordują wiejskich liderów, działaczy praw człowieka, ekologów, rdzennych mieszkańców chroniących swoją ziemię.

Petro ryzykował więc życiem.