Kurdowie, naród podręczny. Oni zapłacą za spór Turcji z NATO

Zachód musiał jakoś przekupić Turcję, aby ta zgodziła się na przyjęcie Finów i Szwedów do NATO. Walutą prawdopodobnie znów byli Kurdowie.

Nie jest to może kategoria naukowa, ale jak tłumaczył mi kiedyś pewien kurdyjski literaturoznawca – nawiązując do swojej fascynacji twórczością Margaret Atwood – jego naród stał się „podręcznym narzędziem” dla Turków, Amerykanów i Europejczyków. – Choć wielu płacze nad naszym losem, wciąż jesteśmy tylko środkiem do celu, nigdy celem samym w sobie. Gotowymi do użycia w odpowiedniej chwili lub miejscu – mówił półgłosem w stołówce Uniwersytetu Ankarskiego.