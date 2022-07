Nic osobistego. Bardzo japońskie zabójstwo premiera Shinzō Abe

Zabójstwo byłego premiera Shinzō Abe było pod wieloma względami bardzo japońskie.

Nie wszyscy w Japonii kochali Shinzō Abe. Jego mglisty stosunek do wojennej przeszłości czy też do pacyfistycznych zapisów konstytucji zjednały mu tyle samo zwolenników co przeciwników. Pomimo ustąpienia z urzędu w 2020 r. pozostawał jednak politykiem popularnym, przyciągającym wyborców. Udział Abe w wiecu w Narze gwarantował nie tylko zainteresowanie mediów, ale, co ważniejsze, dawał szanse jego partii na lepszy wynik w zbliżających się wyborach. Jemu przyniósł jednak śmierć.

W piątek, 8 lipca rano Tetsuya Yamagami zaszedł byłego premiera od tyłu i dwukrotnie wystrzelił ze skonstruowanej w domowych warunkach strzelby.